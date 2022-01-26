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Польша пообещала Украине военную поддержку

, 14:34

Польша пообещала Украине военную поддержку

Глава Польши Анджей Дуда выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому против российской агрессии. На планируемом заседании Совета национальной безопасности Дуда обсудит с силовиками перечень мероприятий по защите суверенитета Незалежной. В Варшаве рассматривают возможность предоставления военно-технической помощи соседнему государству.

В Варшаве полагают, что Киев движется в правильном направлении. Евроатлантическая интеграция укрепит положение Украины. Поляки призывают Запад и НАТО вести жёсткие переговоры с Россией. Москве не нужно давать уступок. Украина должна чувствовать себя в безопасности, заявляют в польской президентской канцелярии. Варшава повторяет лозунги Запада об агрессивном поведении России. Правда, опасности для своего государства в Польше не видят. В то же время ответственность за миграционный кризис на белорусской границе поляки перекладывают на Москву.

Жёсткая риторика поляков объясняется стремлением угодить Западу, от которого зависит финансирование многих проектов в стране. Без поддержки извне польская экономика существовать не может. Украинская тематика позволяет Варшаве без усилий заработать очки на международной политической арене.

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