Эллен Дедженерес исполнилось 64 года: творческий путь знаменитой американской телеведущей

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26 января 2022, 14:45 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает американская актриса, комедиантка, телеведущая, обладательница одиннадцати премий «Эмми» Эллен Дедженерес. Ей исполняется 64 года.

Эллен родилась 26 января 1958 года и выросла в городе Метери в семье логопеда и страхового агента. Помимо неё в семье уже был сын Вэнс Дедженерес, ставший продюсером и музыкантом. Семья Дедженерес имеет французские, английские, немецкие и ирландские корни. До тринадцати лет Эллен воспитывалась в рамках Сайентистской церкви. В мае 1976 года Эллен окончила среднюю школу в Атланте и вернулась в Луизиану. Она поступила в университет Нового Орлеана и начала обучение по специальности «связи с общественностью».

Эллен Дедженерес начала выступать в качестве стендап-комика в небольших клубах и кофейнях. В то время, по её словам, основное влияние на её творчество оказывали Вуди Аллен и Стив Мартин. В 1981 году она была конферансье Clyde’s Comedy Club в Новом Орлеане.

Наработки Дедженерес в области стендапа стали основой успешного ситкома «Эллен». Популярность ситкома достигла пика в феврале 1997 года, когда Эллен публично заявила о своей гомосексуальности на шоу Опры Уинфри. В апреле этого же года персонаж Эллен в ситкоме тоже совершила каминг-аут перед своим психоаналитиком, которую сыграла Опра Уинфри.

В 2001 году Дедженерес вернулась на телевидение в новом комедийном сериале «Шоу Эллен». Персонажем ситкома снова была лесбиянка, но это не было центральной темой сериала. У сериала были низкие рейтинги, и его отменили. 4 ноября 2001 года Эллен Дедженерес оказалась в центре всеобщего внимания, будучи ведущей прямой трансляции церемонии «Эмми». После двух переносов, связанных с трауром после событий 11 сентября, тон церемонии был достаточно мрачным. Но она должна была состояться, чтобы хотя бы на время отвлечь людей от трагедии.

В сентябре 2003 года Эллен Дедженерес стала ведущей собственного дневного ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес». Среди большого количества ток-шоу, ведущими которых были такие знаменитости, как Шерон Осборн и Рита Руднер, шоу Эллен получило очень большие рейтинги и положительные рецензии критиков.

Первый же сезон шоу был номинирован на одиннадцать наград «Эмми» и выиграл четыре из них, в том числе награду «Лучшее ток-шоу». Первые три сезона шоу в целом получили 25 «Эмми».

С 2004 года Дедженерес состоит в отношениях со звездой сериалов «Элли Макбил» и «Замедленное развитие» Поршей де Росси. После отмены запрета на однополые браки в Калифорнии в мае 2008 года Эллен объявила, что они с Поршей помолвлены, и вручила ей кольцо с трёхкаратным розовым бриллиантом.

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