Санду может окончательно разорвать отношения с РФ к 2024 году

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26 января 2022, 08:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Мнение США и ЕС по поводу вероятного вторжения России в Украину остаётся неизменным. Несмотря на заявления от правительства РФ по поводу отсутствия планов насчёт военных действий, многие страны Восточной Европы охватила настоящая паника. Главы формирований опасаются возможной войны, которая легко сможет перерасти в глобальную. Молдова – далеко не исключение. Общество там фактически разделилось. Одни полагают, что вторжение России в Украину возможно, и следующей «целью» может стать сама республика. Другие же советуют прислушаться к российской стороне и не верить в слухи насчёт якобы военной агрессии. Госпожа Санду, очевидно, не определилась со своей точкой зрения. Не стоит также забывать, что в Молдове до сих пор не решён вопрос с Приднестровьем и выводом российских войск.

Новый вице-премьер РМ Олег Серебрян свой первый визит совершил не в Тирасполь, а в посольство США. Там он побеседовал с представителями Вашингтона о возможном решении Приднестровской проблемы; проблемы, которая давно затянулась. Лидер Социал-демократов Молдовы Виктор Шелин посчитал, что вопрос решится уже к концу президентского срока Санду. Он заявил о возможности варианта обмена Приднестровья на Буковину и часть Одесской области. При этом Шелин отметил, что Санду тем самым окончательно разорвёт отношения с Россией. Но будет это не ранее 2024 года. Как раз именно в этом году заканчивается срок действующего лидера республики. Экс-посол РМ в России Анатол Царану заметил, что Приднестровье можно «нейтрализовать», добавив к российским миротворцам каски из других государств. По его мнению, «статус зоны безопасности сегодня не соблюдается».

Иными словами, вопрос с Приднестровьем не будет решён ещё примерно 2 года, и на столько же времени может сохраниться ситуация неопределённости. Виктор Шелин полагает, что Санду может предложить Украине право решающего голоса в отношении непризнанного государства, что может повлечь за собой серьёзную провокацию. Политик напомнил, что ранее Молдова передала Украине право решения о пропуске приднестровских грузов через украинскую границу. Между тем, РМ продолжает следить за обстановкой в соседних к ней странах. В соцсетях активно идут обсуждения, вызывающие чаще всего ожесточённые споры.

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