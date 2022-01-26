CNN в сюжете о российских учениях на границе Украины назвал Харьков российским городом

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26 января 2022, 07:21 Источник: РБК

Харьков, Uwe Anspach/dpa/globallook.com

Американский канал CNN, предваряя интервью с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, показал 20-секундный ролик о военных учениях России, в которой украинский город Харьков назван Российским.

В сюжете говорилось об обострении ситуации вокруг Украины и учениях, которые РФ проводит в непосредственной близости от ее границы. Ролик сопровождался надписью в правом верхнем углу экрана: «Харьков, Россия». Здесь, по версии журналистов, и проходят маневры российских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, в интервью The Washington Post заявил, что началом крупномасштабных действий России станет попытка захватить Харьков. Бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк тоже заявлял об опасности потери страной этого города.

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