Политолог Владимир Соломонов: из-за аварии на АЭС и нехватки угля Украине грозят отключения электроэнергии

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25 января 2022, 18:57

фото: pixabay.com

Во вторник, 25 января, Белоруссия по запросу украинских властей начала оказывать энергосистеме Украине поддержку. Предоставление электрической мощности осуществляется в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи.

Политолог Владимир Соломонов отметил, что авария на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине заставила Киев забыть об обидах на Минск,- сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Первый энергоблок ХАЭС отключился из-за срабатывания защиты. Украинские специалисты заверили, что нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не произошло, последствия для персонала и окружающей природной среды отсутствуют.

Сейчас на Украине находятся четыре действующих АЭС (Запорожская, Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая). Все электростанции Украины – это наследство СССР. Соломонов отметил, что все они, как и украинская ГТС, полноценно не модернизировались со времен Советского Союза.

Более 50% электроэнергии на Украине вырабатывается на АЭС страны. По оценкам минэнерго, Украина не испытывает дефицита энергогенерирующих мощностей, а также располагает достаточным их резервом. Недостающие объемы Киев также импортирует из Белоруссии, в настоящее время поставки достигают 900 МВт.

Эксперт напомнил, что перед началом отопительного сезона украинские представители говорили о достаточных объемах электроэнергии в стране. По его словам, в действительности это не так.

"При аварии на одном энергоблоке государство подключает все резервные источники, соседние страны и начинает использовать уголь",- рассказал Соломонов и отметил, что перед зимой Киев не сделал достаточные запасы угля, и это неоднократно приводило к веерным отключениям в регионах Украины. "Перед нами сейчас халатность властей страны", – заключил Владимир Соломонов.

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