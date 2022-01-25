В Киргизии теперь есть свой Иван Голунов

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25 января 2022, 16:37

В Киргизии произошёл случай, подобный истории с российским журналистом Иваном Голуновым. После опубликования корреспондентом Болотом Темировым сведений о нефтяном бизнесе руководителя Госкомитета нацбезопасности республики Камчибека Ташиева, на издательство начались гонения. Темирова сразу арестовали, только не за публикацию, а за хранение наркотиков. За решёткой оказался второй журналист Болот Назаров по тому же обвинению. Оба после общественного резонанса были отправлены под домашний арест.



Сам Ташиев пообещал открыть для журналистов двери нефтеперерабатывающего комбината для изучения его деятельности. Предприятием управляет родственник главы комитета Байгазы Матисаков. Соучредителем завода также значится брат Ташиева – Шайирбек. Журналисты неоднократно писали о бизнесе Ташиевых. Но чиновник отрицал свою связь с нефтеперерабатывающим заводом. Глава комитета нацбезопасности также открестился от своей причастности к задержанию журналистов.



Материалы расследований журналисты готовили давно. Оппозиция была шокирована действиями чиновников, которые попытались избавиться от компрометирующих материалов.





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