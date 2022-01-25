Украинцев проверят на наличие второго паспорта

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25 января 2022, 16:04

В Верховную Раду внесён законопроект о проверке населения на наличие второго гражданства.



Ранее лидер Украины Владимир Зеленский указывал на допустимость наличия нескольких паспортов у людей, однако с определёнными ограничениями. Они не должны работать в органах государственной власти и в таможне. Наличие второго паспорта также запрещает человеку быть членом политической партии, получать доступ к государственной тайне. За нарушение данных требований предусмотрена уголовная ответственность.



Оппозиция полагает, что запрет на второй паспорт противоречит Основному закону страны. При этом парламентарии согласны на изъятие у населения паспорта «государства-агрессора», а также стран из списка миграционного риска.



Гражданам России, желающим получить украинский паспорт, могут быть созданы упрощённые условия. При этом такой человек должен отказаться от российского гражданства. Жителей Донбасса и Крыма на Украине считают гражданами своей страны. Представители органов власти в данных регионах автоматически признаются преступниками. После «присоединения» утраченных территорий Киев планирует отобрать у них украинское гражданство и выслать из страны. Механизма выявления второго гражданства у украинских чиновников и силовиков пока нет.





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