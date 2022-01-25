Зоран Миланович: Хорватия отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе при конфликте России и Украины

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25 января 2022, 16:00 Источник: РИА Новости

фото: facebook.com/ZoranMilanovic

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что власти его страны отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае начала военного конфликта России и Украины. В эфире национального телевидения Зоран Миланович сказал, что Хорватия не имеет ничего общего с тем, что США усиливают своё присутствие в Восточной Европе и отправляют в регион свои разведывательные суда.

«Мы не только не будем отправлять военных, но и, если произойдёт эскалация, отзовём всех хорватских военных до последнего», — предупредил президент Хорватии.

Как пояснил Миланович, такое решение будет принято не из-за Украины или России, оно связано «с динамикой внутренней политики США».

Президент Хорватии заметил очевидное «опасное поведение» в вопросах международной безопасности.

Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив ранее заявил, что стране следует выйти из НАТО.

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