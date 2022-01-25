Аргументы Недели В мире 13+

Зоран Миланович: Хорватия отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе при конфликте России и Украины

, 16:00 Источник: РИА Новости

Зоран Миланович: Хорватия отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе при конфликте России и Украины
фото: facebook.com/ZoranMilanovic

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что власти его страны отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае начала военного конфликта России и Украины. В эфире национального телевидения Зоран Миланович сказал, что Хорватия не имеет ничего общего с тем, что США усиливают своё присутствие в Восточной Европе и отправляют в регион свои разведывательные суда.

«Мы не только не будем отправлять военных, но и, если произойдёт эскалация, отзовём всех хорватских военных до последнего», — предупредил президент Хорватии.
Как пояснил Миланович, такое решение будет принято не из-за Украины или России, оно связано «с динамикой внутренней политики США».
Президент Хорватии заметил очевидное «опасное поведение» в вопросах международной безопасности.
Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив ранее заявил, что стране следует выйти из НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество