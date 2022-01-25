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Политолог Александр Дудчак: войскам НАТО не место на Украине, поскольку это территория бывшего Советского Союза

, 15:49

Политолог Александр Дудчак: войскам НАТО не место на Украине, поскольку это территория бывшего Советского Союза
Александр Дудчак, фото из открытых источников

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак прокомментировал заявление НАТО о направлении дополнительных сил в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины, с целью усилить оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил вокруг украинской границы.

Эксперт Дудчак в эфире Общественной службы новостей назвал обвинения Североатлантического альянса необоснованными, так как российские вооруженные силы находятся на своей территории.

Политолог рассказал, что 100 тысяч личного состава армии РФ находятся в 200 километрах от границы Украины с ДНР и ЛНР, они передвигаются по своей границе.

Дудчак возмущён: "Что там делает 30 тысяч контингента натовской Прибалтики, 8-10 тысяч американцев? Что делают корабли НАТО за 10 тысяч километров от своих берегов?". "Это территория бывшего Советского Союза. Мы прожили вместе в одном государстве века, и тут вдруг случилось несчастье 30 лет назад, и вдруг — это чужая территория, нас ничего не связывает", — сказал эксперт.

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