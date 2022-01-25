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В аэропорту Стамбула могут ждать вылета полторы тысячи туристов из России

, 14:31 Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Стамбула могут ждать вылета полторы тысячи туристов из России
аэропорт, pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник, 25 января, заявила, что около 1,5 тысячи туристов из России могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула.

Майя Ломидзе заявила, что россиян невозможно вывезти и разместить в отелях, поскольку в Стамбуле из-за снегопада заблокированы дороги.

Подчеркивается, что в общей сложности из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту города со вчерашнего дня были отменены более 700 рейсов. Предполагается, что авиагавань возобновит работу сегодня после 13.00 по московскому времени, однако авиакомпания Turkish Airlines в свою очередь сообщила о перерыве в перелетах до 00.00.

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