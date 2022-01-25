В аэропорту Стамбула могут ждать вылета полторы тысячи туристов из России

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25 января 2022, 14:31 Источник: РИА "Новости"

аэропорт, pixabay.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник, 25 января, заявила, что около 1,5 тысячи туристов из России могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула.

Майя Ломидзе заявила, что россиян невозможно вывезти и разместить в отелях, поскольку в Стамбуле из-за снегопада заблокированы дороги.

Подчеркивается, что в общей сложности из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту города со вчерашнего дня были отменены более 700 рейсов. Предполагается, что авиагавань возобновит работу сегодня после 13.00 по московскому времени, однако авиакомпания Turkish Airlines в свою очередь сообщила о перерыве в перелетах до 00.00.

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