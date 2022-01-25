Казахстан может столкнуться с новыми протестами

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25 января 2022, 13:21

Лидер Казахстана Касым-Жомар Токаев создал Силы специальных операций для предотвращения новых протестов. В республике усилена работа военной разведки. Несмотря на завершение военной миссии ОДКБ, положение в стране остаётся нестабильным.



Силовики продолжают поиск террористов, мародёров и бунтовщиков. У населения изымается незарегистрированное оружие. По данным властей, в беспорядках принимали участие более 20 тысяч боевиков, подготовленных силами иностранных компаний.



В Европе призвали руководство Казахстана провести независимое международное расследование. Однако в Нур-Султане не согласились с таким требованием, ссылаясь на террористический характер протестов.



Объявленная Токаевым программа «Поход на олигархов» может обернуться серьёзными последствиями. Теневые спонсоры усилят финансирование радикалов в республике, что обязательно приведёт к новым протестам. При этом новый ввод миротворцев по вызову будет сопровождаться резким недовольством населения. На Западе также настороженно относятся к использованию международных военных группировок для подавления протеста и разгона бунтующих.





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