Аргументы Недели В мире 13+

Китай становится крупнейшим рынком роскоши

, 12:19

Китай становится крупнейшим рынком роскоши

Через три года КНР станет крупным производителем люксовых товаров. По итогам прошлого года 25% всех мировых расходов пришлись на предметы роскоши в Китае.

Россия пока не может вписаться в данный рынок. Потенциально могла бы нарастить экспорт алмазов и ювелирных изделий. Но законодательные ограничения не позволяют этого сделать.

За 2021 год китайцы потратили на приобретение предметов из сегмента люкс более 471 миллиарда юаней. Растущий в Поднебесной средний класс увеличивает спрос на дорогие товары. Постепенно Китай может стать мировым центром роскоши. Чаще всего в КНР приобретают кожгалантерею, модную одежду, украшения и дорогие часы. Причём по каждой позиции уровень продаж стремительно увеличивается.

Китайцы любят и драгоценные камни. На бирже активно скупается алмазная продукция и бриллианты. Ювелирный рынок Китая оправился от пандемии. Розничная торговля золотом за прошлый год выросла почти в два раза. Но российские алмазы направляются в основном в Бельгию. Китай импортирует из РФ не более 5% от всех добываемых алмазов. Китай закупает алмазы на тендерах. России для увеличения экспорта нужно принимать в них участие и предлагать свои условия. Тогда поставки будут развиваться и расти.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Происшествия

Общество