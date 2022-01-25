Китай становится крупнейшим рынком роскоши

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25 января 2022, 12:19

Через три года КНР станет крупным производителем люксовых товаров. По итогам прошлого года 25% всех мировых расходов пришлись на предметы роскоши в Китае.



Россия пока не может вписаться в данный рынок. Потенциально могла бы нарастить экспорт алмазов и ювелирных изделий. Но законодательные ограничения не позволяют этого сделать.



За 2021 год китайцы потратили на приобретение предметов из сегмента люкс более 471 миллиарда юаней. Растущий в Поднебесной средний класс увеличивает спрос на дорогие товары. Постепенно Китай может стать мировым центром роскоши. Чаще всего в КНР приобретают кожгалантерею, модную одежду, украшения и дорогие часы. Причём по каждой позиции уровень продаж стремительно увеличивается.



Китайцы любят и драгоценные камни. На бирже активно скупается алмазная продукция и бриллианты. Ювелирный рынок Китая оправился от пандемии. Розничная торговля золотом за прошлый год выросла почти в два раза. Но российские алмазы направляются в основном в Бельгию. Китай импортирует из РФ не более 5% от всех добываемых алмазов. Китай закупает алмазы на тендерах. России для увеличения экспорта нужно принимать в них участие и предлагать свои условия. Тогда поставки будут развиваться и расти.

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