Опрос КМИС: почти половина украинцев считают реальной угрозу «вторжения» России

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24 января 2022, 20:13 Источник: "Свободная пресса"

Киев, Sergei Chuzavkov/globallook.com

Почти половина жителей Украины считают возможным «нападение» России на их страну, выяснилось в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Оценили угрозу «вторжения» России как реальную 48,1% опрошенных. 39,1% респондентов считают ее маловероятной. Еще 12,8% затруднились ответить на вопрос. Подобный опрос, проведенный месяц назад, дал аналогичные результаты.

Второй вопрос, заданный социологами, касался дипломатических и оборонительных действий властей по предотвращению «вторжения» России. Недостаточными их сочли 56,6% опрошенных. 29,2% респондентов назвали их достаточными. 14,3% затруднились ответить.

Всего в ходе исследования было опрошено 1205 респондентов.

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