Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил возможное «вторжение» России на территорию Украины с «новой Чечней», предрек тяжелый и кровопролитный конфликт в этом случае, заметив, однако, что войны еще можно избежать, пишет Reuters.
«Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это [вторжение] будет катастрофическим шагом <...> Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня»,— заявил Джонсон.
Ранее сегодня стало известно, что МИД Великобритании и Госдепартамент США рекомендовали семьям своих дипломатов и некоторым малозначимым сотрудникам дипломатических миссий на Украине покинуть страну. Позднее их примеру последовала Австралия.
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