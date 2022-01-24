Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

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24 января 2022, 16:12 Источник: РБК

Борис Джонсон, Andrew Parsons/globallook.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил возможное «вторжение» России на территорию Украины с «новой Чечней», предрек тяжелый и кровопролитный конфликт в этом случае, заметив, однако, что войны еще можно избежать, пишет Reuters.

«Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это [вторжение] будет катастрофическим шагом <...> Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня»,— заявил Джонсон.

Ранее сегодня стало известно, что МИД Великобритании и Госдепартамент США рекомендовали семьям своих дипломатов и некоторым малозначимым сотрудникам дипломатических миссий на Украине покинуть страну. Позднее их примеру последовала Австралия.

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