Оппозиция Венесуэлы собирает подписи для проведения референдума о смещении Мадуро

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24 января 2022, 14:46

В Венесуэле продолжается сбор подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий главы государства Николаса Мадуро. Для всеобщего голосования необходимо собрать 20% подписей населения.



Противники Мадуро опасаются, что подсчёт голосов будет нечестным. Впрочем, успех организации референдума и без этого кажется призрачным.

Каракас даёт возможность оппозиции выпустить пар. Схожая инициатива была уже шесть лет назад. Однако суд заблокирован её, ссылаясь на положения Конституции.



Сейчас Мадуро прочно держится на политическом олимпе. Инициативы оппозиционных структур позволят ему показать миру, что в Боливарианской Республике с демократией всё хорошо. Для проведения референдума голоса нужно собрать за полдня. Сделать это не представляется возможным.

Если оппозиция снова проиграет, то Мадуро в очередной раз удостоверится в своей политической силе. Хотя население недовольно итогами проходящими в стране региональными и муниципальными выборами. Избирательный процесс является единственным шансом на перемены. Объединить венесуэльцев у оппозиции не получается. Многие оппозиционеры бежали в Южную Америку.





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