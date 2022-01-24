Пхеньян зачастил с запуском ядерных ракет

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24 января 2022, 12:08

Частота запускаемых в Северной Корее ракет встревожила политическое сообщество. Серия запусков, по заявлениям политбюро ЦК КПК, является технической проверкой имеющихся видов вооружений.



В Пхеньяне считают, что США не отказываются от планов по свержению власти в стране. По этой причине страна переходит к подготовке к долговременной конфронтации с Америкой. Северная Корея пересмотрит физические средства подавления действий американцев. На Западе полагают, что в скором времени КНДР продолжит испытывать ядерные ракеты большой дальности.



Ранее в Белом доме говорили о необходимости продолжения диалога с КНДР. Но на деле Вашингтон продолжает трамповскую политику, на Пхеньян продолжается давление со всех сторон. Гражданам США по-прежнему нельзя посещать Северную Корею. Президент Джозеф Байден призвал союзные государства не оказывать помощь северокорейскому населению. Активы КНДР замораживаются по всему миру, против чиновников вводятся новые санкции и ограничения.



Во взаимоотношениях Вашингтона и Пхеньяна отсутствуют дипломатические перспективы. Ядерная проблема будет увеличиваться на корейском полуострове, будоража умы политиков коллективного Запада. Руководство КНДР заявило, что не намерено придерживаться моратория на испытания ядерных ракет. Для Байдена это означает появление ещё одной головной боли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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