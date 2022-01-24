США и Катар будут вытеснять Газпром из Европы

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24 января 2022, 11:26

Истерия вокруг заявлений украинских и западных политиков относительно нападения России на Незалежную набирает новые обороты. Теперь США ищет союзников, которые могли бы заменить поставки голубого топлива «Газпромом» в Европу.



Одним из приоритетных поставщиков газа в ЕС может стать Катар. Государство уже поставляет газ в Старый Свет. Однако в сравнении с российскими объёмами они являются ничтожными. Трубопроводный газ из России очень сложно заменить танкерным. Нужды самих европейских государств гораздо больше предложения США и Катара, вместе взятых. Теоретически Катар может увеличить поставки газа в ЕС. Но для разведки новых месторождений потребуется время и деньги. Некоторые европейские страны полагают, что газ может быть отключён в случае введения новых американских санкций в отношении российских политиков, чиновников и предприятий. В середине зимы такой кризис может обернуться для Европы катастрофой.



В России отвергают заявления западных политиков о готовящемся нападении на Украину. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на готовность Москвы к резкому ответу на попытки Киева решить донбасский конфликт силовым путём.





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