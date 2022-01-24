Times: власти Британии боятся, что санкции против России спровоцируют сокращение поставок газа в Европу

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24 января 2022, 09:34

Газ, pixabay.com

Британские власти боятся, что применение жёстких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу. Об этом сообщила газета Times.



По данным источников, власти Великобритании предполагают, что Москва отреагирует ответными мерами и снизит поставки голубого топлива в страны Европы при введении санкций со стороны Запада, что в последствии приведёт к энергетическому кризису в регионе.

Как подчеркивает издание, такие действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы. При этом сама Великобритания пострадает не только из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь три процента, а из-за резкого роста цен на сырьё.

На данный момент половина газа, которая попадает на рынок Соединенного Королевства, добывается на британском шельфе Северного моря. Самым крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия, а немного больше 15 процентов импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

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