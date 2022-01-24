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Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование в небе арабской республики

, 09:59

Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование в небе арабской республики
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Сегодня стало известно, что военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР.

Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, где отрабатывали удары по наземным целям. ВКС России были представлены самолетами А-50 и истребителями Су-34, Су-35. Сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска — они отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие. От их стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29.

В ходе совместной работы были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на полигоне, который расположен в центральной части страны.

 

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