МВД Литвы запретило въезд в страну певцам Наташе Королёвой и Хабибу Шарипову

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23 января 2022, 20:07 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти Литвы включили в список невъездных российских артистов Наташу Королёву и Хабиба (Хабиб Шарипов). Концерты этих певцов были запланированы в Литве. В воскресенье национальное радио LRT передало, что согласно решению департамента миграции при МВД Литвы певица Наташа Королёва и исполнитель Шарипов не смогут посещать Литву до 21 января 2027 года.

Обращение в МИД о запрете на въезд в Литву этих артистов-россиян в пятницу направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.

Парламентарии призвали оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве Королёвой и Хабиба, ранее выступавших с концертами в Крыму, и потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.

Литва регулярно предпринимает демарши в отношении российских исполнителей.

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