Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что он уходит в отставку. Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. На его сайте опубликовано сообщение: "Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы".
Как объяснил Саркисян, в настоящее время у президента Армении нет инструментов для влияния на коренные процессы внутренней и внешней политики, как и нет возможности наложить вето.
По его мнению, истоки некоторых проблем лежат в Конституции страны, так как Армения является "парламентской республикой по форме, но не по содержанию". "Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нем есть определенная логика",- цитирует Саркисяна ТАСС.
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