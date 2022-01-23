В окрестностях Лос-Анджелеса грабят поезда

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23 января 2022, 12:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Фото: Yandex.ru

Ситуация с грабежами в США уже начинает напоминать нечто из Латинской или Южной Америки. В окрестностях Лос-Анджелеса массово воруют посылки из поездов от компании Union Pacific. В газетах называют происходящее «фильмом-катастрофой». Кадры действительно шокируют. В самой компании уже задумались об изменении маршрутов. Также в директорате полагают, что полицейские реагируют неэффективно. Борьба с преступностью фактически не ведётся. В местных судах такие действия квалифицируют, как мелкие правонарушения. Пойманных преступников отпускают меньше, чем за сутки. Естественно, ни о каком раскаянии не идёт и речи.



За год количество железнодорожных краж в округе Лос-Анджелеса увеличилось на 160%, и это при том, что в стране не наблюдается голода или жестокого экономического кризиса. Особенно резко грабежи выросли за последние три месяца, как раз в разгар праздничного сезона. Пресс-секретарь Union Pacific считает, что силовики должны реагировать немедленно, и не допускать подобных правонарушений. «Ситуация безумная, - заявляет представитель компании. - За эти преступления расплачиваются покупатели». Счёт украденных посылок уже пошёл на тысячи. Растиражированные СМИ фотографии пугают общественность. Губернатор Лос-Анджелеса Гэвин Ньюсом сравнил ситуацию с событиями, происходящими в странах третьего мира.



Из-за массовых краж железнодорожные пути завалены мусором и отходами. По полотну разбросаны остатки упаковок и открытых посылок. Губернатор Ньюсом конечно же обещал усилить борьбу с воровством. Правоохранители намерены заняться этим вопросом с должной серьёзностью и убеждают всех, что исправят положение. Но по мнению людей, они должны были на это среагировать ещё несколько месяцев назад.

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