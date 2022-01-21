Депутат Рады Вениславский призвал украинских граждан собрать «тревожный чемодан»

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21 января 2022, 19:42 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Украины от фракции, член партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский полагает, что собирать "тревожный чемоданчик" из-за прогнозируемой Западом и Киевом российской "военной угрозы" преждевременно.

Но, как уверен депутат Рады, гражданам нужно всегда держать наготове "тревожный чемодан", несмотря на угрозы войны, особого периода. По его словам, в любой момент возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера при которой могут уничтожены документы.

Фёдор Вениславский заявил, что у каждой семьи должен быть собран чемодан, в который нужно положить документы и другие вещи первой необходимости. "Но сейчас преждевременно говорить о том, что нужно специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии",- заключил Вениславский в интервью агентству "Укринформ".

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