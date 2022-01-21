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Москве придётся решать территориальный спор между Киргизией и Таджикистаном

, 16:18

Москве придётся решать территориальный спор между Киргизией и Таджикистаном

Глава Киргизии Садыр Жапаров поручил прокуратуре расследование дела об аренде участка, находящегося на спорной с Таджикистаном территорией. Проблема возникла после того, как оппозиционер Адахан Мадумаров, являвшийся ранее секретарём Совета безопасности страны, подписал с представителями соседней страны протокол об участке в 5 гектаров. Киргизия получила его в аренду на 49 лет для проведения дорожно-ремонтных работ и возведения моста.

В Киргизии данный участок считают неопределённым, а в Таджикистане своим. Во время предвыборной кампании Жапаров обещал избирателям, что данный вопрос будет решён, а виновные понесут наказание. Глава государства неоднократно называл Мадумарова преступником и предателем. Но подписание документа на тот момент было своевременным и правильным. Благодаря этому транспорт с киргизской территории беспрепятственно мог проезжать в Бишкек.

Протокол должен пройти парламентские слушания и изучение в ведомственных комиссиях. Но он так и остался протоколом, не имеющим по большому счёту никакой юридической силы. Вполне очевидно, что без вмешательства России территориальный спор не разрешится.

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