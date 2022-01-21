В Германии растут цены на газ, резко подорожало и древесное топливо
21 января 2022, 14:42
В Европе продолжается энергокризис. Выросли цены не только на газ, но и на древесные пеллеты.
В Германии средняя стоимость древесных пеллет, которых используют в основном в качестве топлива, в январе поднялась более чем в 1,5 раза в годовом исчислении (почти до $240 за тонну) и на 21% по отношению к декабрю 2021 года.
Причина резкого подорожания – недостаток сырья, то есть древесной щепы. Также сказался высокий спрос на топливные гранулы в энергетическом секторе и подорожание электроэнергии, получаемой из традиционного сырья — газа. Повлияло и ограниченное предложение пеллет из США и Европы, повышение ставок фрахта и рост цен на сырье.
Эксперты прогнозируют спад цен весной после окончания отопительного сезона.
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