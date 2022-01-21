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Китай не защитил свои инвестиции в Казахстане

, 13:11

Китай не защитил свои инвестиции в Казахстане

Протест в Казахстане показал Китаю риски для вкладываемых инвестиций. Теперь Поднебесная будет вынуждена учитывать внутренние проблемы Казахстана.

Если ОДКБ пошатнула принцип независимости китайских инвестиций в Казахстане, то виной тому только политика Пекина. КНР до последнего предпочитал оставаться в стороне, пока казахстанские города захлёстывали протесты. После ввода миротворческого контингента объединённых государств в Пекине поняли, что проект «Один пояс - один путь» зависит от воли России.
Москва является для Казахстана единственным гарантом безопасности. Удастся ли Китаю сохранить своё положение в соседней республике при помощи капиталовложений, не известно.

Казахстан поставляет в КНР нефть, газ, редкоземельные металлы и даже уран. Кризис в Казахстане подорвал старые торговые отношения с Поднебесной. Подтверждением тому является арест главы Комитета Национальной безопасности РК Карима Масимова. Он ранее являлся главным лоббистом китайских интересов.

Китай пытается поднять свою значимость для зарубежных стран силовой программой. Свои инвестиции и проекты Пекин планирует защитить при помощи армии. Для этого в ряде государств будут созданы новые военные базы КНР.

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