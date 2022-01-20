Во Франции со 2 февраля смягчат ограничения, введенные в связи с пандемией

Во Франции со второго февраля планируется начать поэтапное ослабление ковидных ограничений, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг премьер-министр Жан Кастекс.
Так, 2 февраля отменяется обязательное ношение масок на улицах, снимаются ограничения по числу посетителей культурных и спортивных мероприятий и перестают действовать рекомендации об удаленной работе. С 16 февраля планируется открытие дискотек и отмена запретов на проведение концертов. С этого же числа разрешат пить и есть в кинотеатрах, на стадионах, в транспорте.
Вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об отмене в Англии практически всех ковид-ограничений: на следующей неделе перестанут действовать требования о «паспорте вакцинации», ношении масок в общественных местах и переводе на удаленную работу.
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