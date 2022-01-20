Изгнание Новака Джоковича: борьба с антиваксерами продолжается

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20 января 2022, 20:49 Антон Дубровский, Журналист Источник: Sports.ru

Сербского теннисиста Новака Джоковича все-таки выслали из Австралии. Причина - отказ Новака от вакцинации от коронавируса. Утверждается, что его нахождение в стране может спровоцировать увеличение антиваксерских настроений.

Таким образом, участие теннисиста в турнирах находится под вопросом: в США и Францию спортсменам без прививки въехать невозможно. Практически все страны рассматривают вакцинацию основным методом борьбы с пандемией и способом её победить. Официально противникам прививок не рады нигде.

Еще в 2019-м году ВОЗ назвала недоверие к вакцинам одной из 10 главных угроз мировому здоровью.

Рассмотрим краткую историю взаимоотношения прививок с социумом.

1790-е года:

Эксперимент введения людям небольшой дозы коровьей оспы британским врачом Эдвардом Дженнером привел к появлению иммунитета к оспе у детей. Эксперимент шокировал и духовенство, и врачей. Противники вакцинации заявили, что это действия против Бога.

1850-е года:

В 1853 году было предписано обязательно вакцинировать новорожденных от оспы, что вызвало возмущение антиваксеров. Они имели достаточно сильное влияние на людей. Как результат, во второй половине XIX века число заражений вновь выросло.

1900-е годы:

Правозащитники поддержали отказ от обязательной вакцинации. До этого существовал закон о штрафе в 5 долларов, если ты дважды не прививаешься от оспы.

1950-е годы:

В 1955 году больше 200 тыс. детей в США привили от полиомиелита. В вакцинах фирм Cutter был обнаружен активный вирус. В итоге было выявлено 40 тыс. случаев заражения полиомиелитом, 200 детей были парализованы, а 10 – погибли. После многочисленных судов по этому делу многие компании отказались от производства вакцин.

1990-е годы:

Вакцина MMR (комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи) ведет к аутизму – именно к такому выводу пришел английских врач Эндрю Вейкфилд. Эту вакцину вводили детям в 18 месяцев, а потом – в четыре года. В 2002 втором году специалисты опровергли это исследование, изучив истории болезни 500 тыс. детей. Но антиваксеры продолжали ссылаться на утверждение Вейкфилда.

2000-е годы.

Прививки от вируса папилломы человека оказались на повестке дня в 2007 году. Вирус передается половым путем и вызывает некоторые виды рака шейки матки. В данном случае вакцинации противились религиозные сообщества, которые предполагали, что получение этих прививок спровоцирует сексуальную распущенность. В России от этого вируса гибнет больше 6 тыс. женщин в год, но программы вакцинации от него в стране так и не существует.

2010-е:

Шакил Африди – пакистанский доктор, который участвовал в деле поимки Усамы бен Ладена на американской стороне. В 2011 году он провел программу вакцинации от гепатита В среди людей пакистанского города Абботтабата с целью собрать ДНК у жителей комплекса, в котором предположительно прятался бен Ладен. Это было частью плана ЦРУ по поимке террориста. Действия врача так возмутили пакистанцев, что Африди приговорили к 33 годам тюрьмы, обвинив в госизмене.

Именно на основании этой истории пакистанские талибы (движение «Талибан» признано террористически и запрещено на территории РФ) создали свою мощную программу пропаганды против вакцин. Таким образом, в 2012 году было убито 70 врачей. В 2019 году нападения на врачей продолжились.

Как сообщает ВОЗ, в промежуток с 2010 по 2015 год вакцины спасли, как минимум, 10 миллионов жизней. Несмотря на это, антипрививочное движение лишь растет, чему способствует Интернет.

Люди недоверчиво относились к прививкам и вакцинам еще с момента из создания. На это были религиозные причины. Они не исчезли и сегодня. К этому добавились конспирологические теории. Наибольшие сложности с вакцинацией наблюдаются в странах со слабой системой здравоохранения и военными конфликтами. В развитых странах ВОЗ причиной называют спокойное отношение к жизни, при котором людям не свойственно думать о бедах.

Специалисты выделяют следующие группы антиваксеров:

- люди, делающие бизнес на антипрививочном движении (занимаются натуропатической профилактикой, создают гомеопатические «вакцины»);

- люди, которые не приемлют вакцинацию конспирологическим и религиозным причинам;

- люди, требующие гарантию полной безопасности вакцинирования, так как они боятся за свое здоровье и здоровье близких;

- люди, которые хотят участвовать в общественном движении;

- настоящие и мнимые жертвы побочных эффектов и осложнений от вакцинации.

15% жителей России не приемлют вакцинирование от коронавируса из-за веры в конспирологические теории (управление сознанием людей при помощи чипов или 5G).

ВОЗ же доказательно утверждает, что вакцинация не приносит вреда и безопасна, а побочные эффекты в виде кратковременного повышения температуры и боли в руке не опасны.

ВОЗ заявляет, что в случае заболевания привитого человека, угроза здоровью гораздо меньше: «Тяжелые или долгосрочные побочные эффекты встречаются крайне редко. Шанс столкнуться с серьезной неблагоприятной реакцией организма на вакцину – один к миллиону».

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