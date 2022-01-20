Спецслужбы США могут следить за российскими пользователями WhatsApp

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20 января 2022, 18:35 Источник: cnews.ru

Фото: pixabay.com

Американский закон 1986 года «Об автоматических регистраторах телефонных звонков» позволяет силовикам следить за любым пользователем WhatsApp из любой страны мира. Делать им это можно без объяснения причин.



По данным Forbes, спецслужбы вправе не уведомлять компанию Meta, которая является владельцем WhatsApp, о том, кого они преследуют, или отчитываться о том, зачем они это делают. По информации издания, такого рода использование закона всплыло в недавно рассекреченных документах.



В ноябре 2021 года подразделение Управления по борьбе с наркотиками в штате Огайо потребовало от Meta установить слежку сразу за семью пользователями WhatsApp. Интернет-корпорация была вынуждена выполнить это требование.



Самое интересное заключается в том, что сами отслеживаемые пользователи находились в Китае и Макао. Это означает, что, фактически, любая американская спецслужба может следить за кем угодно из более 2 млрд пользователей WhatsApp, в том числе и за россиянами.



Согласно еще одному судебному документу, на который ссылается Forbes, в одном из предыдущих дел Управления по борьбе с наркотиками мишенями стали еще семь пользователей WhatsApp, четверо из которых находились на территории Мексики, трое дислоцировались в США.



Важно, что в судебных документах, обнаруженных Forbes, номера людей из Китая и Макао были приведены в обычном, незашифрованном виде. Подобное возможно при использовании особой технологии, называемой «автоматическим регистратором телефонных звонков». Название, как и связанный с данной технологией закон, тоже родом из 1986 года. В то время мессенджеров еще не было, а развитие интернета только-только начиналось.



Стоит отметить, что такая слежка не подразумевает предоставление доступа к сообщениям. Доподлинно неизвестно, есть ли у WhatsApp доступ к личной переписке пользователей, но, по официальным данным, все диалоги защищены сквозным шифрованием, что делает вероятность перехвата сообщений невозможной.





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