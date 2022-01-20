Бывший генсек НАТО Робертсон, рассказал о том, как шутка Путина «привела в ужас» польскую делегацию

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2022, 18:39 Источник: Foreign Policy

Джордж Робертсон, imago-images.de/globallook.com

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон рассказал изданию Foreign Policy о шутке Владимира Путина, которая, по его словам, «привела в ужас польскую делегацию».

В публикации Робертсон, который занимал пост генерального секретаря НАТО в 1999-2004 годы, вспоминает о своих контактах с Путиным. Эпизод с шуткой произошел во время первого заседания Совета Россия — НАТО.

«Он сказал: «Я заметил, господин генсекретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — цитирует российского президента Робертсон.

По его словам, переводчик понял игру слов и правильно перевел предложение Владимира Путина.

«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такая была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничество во многих областях, представляющих общий интерес», — вспоминает Робертсон.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости