Бывший генсек НАТО Робертсон, рассказал о том, как шутка Путина «привела в ужас» польскую делегацию

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон рассказал изданию Foreign Policy о шутке Владимира Путина, которая, по его словам, «привела в ужас польскую делегацию».
В публикации Робертсон, который занимал пост генерального секретаря НАТО в 1999-2004 годы, вспоминает о своих контактах с Путиным. Эпизод с шуткой произошел во время первого заседания Совета Россия — НАТО.
«Он сказал: «Я заметил, господин генсекретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — цитирует российского президента Робертсон.
По его словам, переводчик понял игру слов и правильно перевел предложение Владимира Путина.
«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такая была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничество во многих областях, представляющих общий интерес», — вспоминает Робертсон.
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