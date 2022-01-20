В США уже почти 70 миллионов заболевших, но локдаун, тем не менее, не планируется

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20 января 2022, 17:55 Александр Крохмаль, Журналист

В США уже почти 70 миллионов заболевших, но локдауна, тем не менее, не планируется.

Совсем скоро их число возрастёт до 70. Умерших уже более 800 тысяч (точная цифра – 857 778). На данный момент доминирующим штаммом в Соединённых Штатах является «омикрон». Его заразность намного выше, чем у всех предыдущих вариантов. Но тем не менее, в стране не будет вводиться общенациональный локдаун. Президент Байден сообщил, что необходимости в «тотальном закрытии» просто нет. Он также выразил надежду, что в скором будущем коронавирус вообще перестанет беспокоить американцев. Напомним, что недавно выявленный «омикрон» так и не привёл к увеличению смертности.

Байден отметил, что в стране на сегодня находится до 75% вакцинированных. 35 миллионов человек ещё только должны привиться, но и это не за горами. Президент считает, что США находятся в лучшем положении, нежели в прошлом году или позапрошлом. Школы так же будут работать в прежнем режиме и на «удалёнку» не выйдут. Многие сторонники действующего лидера отреагировали положительно, заявив, что это достойное решение главы государства. Однако противники и критики Байдена предположили в интернете, что отказ от локдауна может быть попыткой спасения стремительно падающего рейтинга. Ведь возвращение к жёстким мерам карантина американцы наверняка восприняли бы в штыки.

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