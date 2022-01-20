Петр Порошенко избежал ареста

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2022, 15:39 Источник: Коммерсантъ

Вернувшегося на Украину экс-президента страны Петра Порошенко арестовывать не стали и в среду отпустили из зала суда. Его подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014–2015 годах.



Петр Порошенко стал фигурантом дела в декабре прошлого года. Экс-президента Украины подозревают в том, что он, действуя в сговоре с группой лиц (в том числе с высшим руководством РФ), содействовал «деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР». В качестве обвиняемого по этому же делу проходит глава политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Сейчас он находится под домашним арестом.



Суд отпустил Петра Порошенко под личные обязательства, предписав сдать заграничный паспорт. После оглашения решения суда он вместе со своими соратниками по партии «Европейская солидарность» и женой Мариной спел национальный гимн.



«Мы продемонстрировали, что их не боимся. Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий Зеленского как полного неадеквата еще не завершен»,- заявил Порошенко, добавив, что своим настоящим врагом он считает президента России Владимира Путина.



У здания суда его горячо поддерживали несколько тысяч сторонников. Еще за несколько часов до заседания произошли столкновения митингующих с полицией. Они были вызваны тем, что правоохранители пытались забрать у протестующих бочки, в которых сторонники экс-президента Украины хотели разжечь огонь, чтобы согреться. После оглашения судом решения, митингующие двинулись шествием в сторону офиса президента Украины, скандируя: «Зелю прочь!».



Известно, что принимавший решение судья Соколов был назначен на свою должность в 2017 году во время президентства Петра Порошенко. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что на ход произошедших событий могло повлиять «определенное давление со стороны западных партнеров».



«Понятное дело, что это решение может ударить по рейтингу власти, поскольку вызовет разочарование у многих украинцев и будет воспринято как элемент слабости. Тем более что это решение нелогично с юридической точки зрения: в отношении других фигурантов дела, в том числе Медведчука, применена более жесткая мера пресечения»,- отметил эксперт.



По его мнению, скорее всего, прокуратура будет обжаловать решение суда.



«Это лишь начало длинного сериала под названием "Как Петр Порошенко торговал страной, когда украинские солдаты гибли в Дебальцево"»,- заявил он.



Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что власти будут пытаться максимально затянуть судебный процесс, чтобы сбавить градус напряжения и подвести приговор господину Порошенко к президентским и парламентским выборам.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости