Заражение человека коронавирусом от хомяков не доказано, но грозит опасными последствиями

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20 января 2022, 14:43 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В Гонконге зафиксирован первый случай передачи человеку SARS-CoV-2 от хомяка. Эксперты считают, что это обстоятельство может грозить непредсказуемыми мутациями коронавируса.



Предполагается, что в Гонконге работница зоомагазина и одна из его посетительниц заразились COVID-19 от хомяков. Коронавирус подтвердился у 11 грызунов. Теперь власти Гонконга собираются уничтожить все 2 тысячи особей, которые сейчас остаются в магазинах города, чтобы подавить возможную вспышку инфекции. Сообщается, что 150 посетителей зоомагазина отправлены на карантин. Анализы для выявления SARS-CoV-2 были взяты у 511 шиншилл и кроликов, которых содержали на складе вместе с хомяками. Все тесты оказались отрицательными. Власти Гонконга рассматривают возможность введения обязательных анализов на коронавирус для всех животных, которых завозят в город. Известно, что партия зараженных хомяков была доставлена из Нидерландов.



Ранее в Китае, США, Великобритании и России были выявлены случаи заражения коронавирусом кошек. А в Дании уничтожили 15,4 млн норок после обнаружения у 214 жителей COVID-19, полученного от этих животных.



По мнению экспертов, межвидовая передача коронавируса может иметь серьёзные последствия. Вероятно, что примером такой мутации стало появление штамма «Омикрон».



По данным микробиолога Юэна Квока-юнга, консультирующего правительство Гонконга, в образцах вируса, взятых у работницы зоомагазина, найдены мутации, которых еще нет в международной базе данных.



«Сценарий передачи коронавируса от животных человеку страшен не сам по себе, даже не фактом появления новых источников заражения, а тем, что вирус при этом мутирует, а эти мутации могут таить серьезную опасность. Каждое преодоление барьера означает мутации, которые могут нести угрозы или возможности», — отметил Станислав Отставнов, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.



Вместе с тем, доцент департамента ветеринарной медицины РУДН Арфения Карамян сообщила, что согласно ранее проведенным исследованиям, животные не могут передавать COVID-19 человеку. Но могут заразиться от него сами. Это однонаправленный поток. Процесс объясняется тем, что в организме животного происходит мутация РНК-вируса, которая делает его неспособным заразить человека.



«Скорее всего, работник зоомагазина является первоисточником болезни», - считает специалист.





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