Сатановский об обращении КПРФ к Путину о признании ДНР и ЛНР: Россия обязана предпринимать действия по ситуации в Донбассе

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20 января 2022, 14:42 Источник: Свободная пресса

Евгений Сатановский, фото: vk.com/eysatanovsky

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что он всей душой поддерживает обращение КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым ранее внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР.

«Я вообще не очень понимаю, прочему российская армия еще в 2014 году не вошла в ситуацию на Украине — как минимум, до Приднестровья, а лучше — до линии „Чоп — Ужгород“. И почему ситуация там запущена до такого состояния, в каком она находится сейчас — очень тяжелая ситуация», — указывает Евгений Сатановский.

По мнению политолога, высказанному в беседе с изданием «Свободная пресса», Россия просто обязана предпринимать активные действия по нормализации ситуации в Донбассе.

Сатановский заявил, что «любую заразу — не важно, что это — коронавирус, или политическое гниение системы, лучше лечить или оперировать на ранних стадиях "резать, не дожидаясь перитонита", так как тяжело исправлять ситуацию, когда процесс зашел далеко».

По его оценке, процесс в Донбассе зашел очень далеко, и исправлять ситуацию необходимо. «Я вообще не очень понимаю, почему российская армия в 2014 году не вошла в ситуацию на Украине — как минимум, до Приднестровья, а лучше — до линии "Чоп — Ужгород". И почему ситуация там запущена до такого состояния, в каком она находится сейчас — очень тяжелая ситуация», — считает Евгений Сатановский.

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