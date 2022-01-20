Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попал в базу «Миротворца»

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20 января 2022, 14:24

Алексей Арестович, фото из соцсети

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, собравшийся уходить от Андрея Ермака, попал в базу «Миротворца». Досье на сайте «Миротворца» опубликовано в четверг, 20 января. «Просим правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении под досье.

Украинские СМИ сегодня пишут, что Арестович до сих пор работает внештатным советником главы офиса президента Андрея Ермака и спикером украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, заявления об уходе он не подавал.

Причиной включения Арестовича в базу «Миротворца» стало, как указан в досье, его участие в «актах гуманитарной агрессии» против Украины,- сообщает Общественная Служба Новостей.

Арестовича охарактеризовали как «профессионального провокатора», занимающегося дискредитацией украинских властей и «деморализацией» военнослужащих.

На сайте также указано прозвище политика, которое закрепилось за ним во времена актерской карьеры, — «Люся». «Российские пропагандисты называют его Карамелькой», — отметили активисты.

Внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь киевской делегации в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился, как он сказал, по собственному желанию, «покинул должности по личным причинам». Он предупредил, что на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

18 января он говорил, что «информация еще не официальная».

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