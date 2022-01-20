Аргументы Недели В мире 13+

В Белом доме вынашивают планы по срыву Олимпиады в Китае

, 14:04

В Белом доме вынашивают планы по срыву Олимпиады в Китае

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет завершает написание доклада о положении национальных меньшинств в северо-западной провинции Китая – Синьцзяне.

По мнению политика, уйгуры в этом регионе подвергаются систематическим преследованиям, унижениям и даже пыткам. Только по предварительным подсчётам, в тюрьмах Китая может находиться до одного миллиона человек. В Пекине с такими заявлениями не согласны. Уйгуры, по словам официальных китайских властей, проходят курсы переподготовки. Молодёжь осваивает новые специальности.

В полемику между ООН и Поднебесной вмешались США. Американцы призывают международную организацию бойкотировать олимпийские игры, так как на нарушения прав людей в Китае никто не обращает внимание. КНР вызов может проигнорировать. Поэтому Конгресс США настаивает на публикации доклада ООН о положении в Синьцзяне до начала Олимпиады. Эксперты полагают, что США с помощью «международного спектакля» хотят блокировать спортивные соревнования. Тема уйгуров поднимается каждый раз, когда США нечем упрекнуть Китай.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Природа

5 млрд рублей на улучшение качества воздуха запросило Приангарье у федеральных властей

5 млрд рублей на улучшение качества воздуха запросило Приангарье у федеральных властей

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Светланы Трофимовой, Братск два года не получал федеральных денег на реализацию проекта «Чистый воздух», сообщает ТАСС. Неудивительно что федеральный проект идёт с такими пробуксовками.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире