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В Австрии может начаться серьёзный политический кризис из-за пандемии

, 13:00 , Журналист

В Австрии может начаться серьёзный политический кризис из-за пандемии

В Австрии коронавирусные ограничения могут закончиться требованиями отставки правительства. В ближайшее время там уже ожидаются демонстрации против мер нынешних властей, которые, по мнению общественности, противоречат всем нормам демократии. На четверг был официально зарегистрирован митинг в Вене под девизом «Нет принудительной вакцинации – новые выборы немедленно». В телеграмм-группах уже призывают продолжать протесты вплоть до самой победы. Организации, контролирующие демонстрантов, заявляют, что «не будут сдаваться», и так до тех пор, пока правительство не пойдёт на уступки. Нынешние меры ограничений они называют «нацистским наследием».

Аналитики, как и многие интернет-пользователи, уже прогнозируют серьёзную политическую борьбу на территории Австрии. Таким образом, призывы к отмене ограничений могут быстро перерасти в требования к правительству немедленно уйти в отставку. Некоторые даже спорят, возможны ли в Австрии повторения французских событий, связанных с «жёлтыми жилетами», отчаянно борющимися с режимом Эммануэля Макрона. Между тем, в ВОЗ уже призывают отказаться от строжайших мер ограничений, так как, по мнению экспертов, это никак не влияет на коронавирусное распространение. Как бы сегодняшняя австрийская власть ни боролась с пандемией, распространение вируса не спадает. Буквально недавно по стране было выявлено почти 30 000 заражённых. Очевидно, что и после введения строгих мер, ситуация не изменится. А вот правительственный кризис в Австрии уж явно никому не нужен.

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