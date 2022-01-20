Власти Германии намерены отменить визы для российских школьников и студентов до 25 лет
20 января 2022, 11:33Источник:
Интерфакс
Власти Германии намерены отменить визы для российских школьников и студентов, которые не достигли 25 лет. Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке выразил надежду, что планы правительства в скором времени будут решены, поскольку новое федеральное правительство хочет, чтобы молодые россияне въезжали в Германию без виз.
Это закреплено в коалиционном договоре. Консул отметил, что процедура одобрения идеи немецкий властей уже начата. Для того, чтобы инициатива по отмене виз для молодых российских граждан была официально принята, необходимо одобрение всех стран — участниц шенгенского соглашения.
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