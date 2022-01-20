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Власти Германии намерены отменить визы для российских школьников и студентов до 25 лет

, 11:33 Источник: Интерфакс

Власти Германии намерены отменить визы для российских школьников и студентов до 25 лет
фото: pixabay.com

Власти Германии намерены отменить визы для российских школьников и студентов, которые не достигли 25 лет. Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке выразил надежду, что планы правительства в скором времени будут решены, поскольку новое федеральное правительство хочет, чтобы молодые россияне въезжали в Германию без виз.

Это закреплено в коалиционном договоре. Консул отметил, что процедура одобрения идеи немецкий властей уже начата. Для того, чтобы инициатива по отмене виз для молодых российских граждан была официально принята, необходимо одобрение всех стран — участниц шенгенского соглашения.

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