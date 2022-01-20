В Германии главу МИД Анналену Бербок подозревают в незаконном получении «COVID - премии» в размере 1,5 тысячи евро

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20 января 2022, 10:25

фото: pixabay.com

В Германии новую главу МИД, Анналену Бербок подозревают в незаконном получении "COVID - премии" в размере 1,5 тысячи евро. Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что в Берлине прокуратура ведет расследование в отношении членов президиума немецкой партии "Зеленые", в том числе сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека.

Бербок сейчас занимает пост министра иностранных дел, а Хабек - должности министра экономики и вице-канцлера Германии.

По данным издания, Бербок и Хабек в прошлом году незаконно получили "коронавирусные" выплаты по 1,5 тысячи евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.

Фигурантами дела "COVID - премии" стали все члены президиума, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач.

Прокуратура и партия подтвердили изданию, что расследование дела "о ковидных выплатах" ведется.

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