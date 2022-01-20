Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: Решение по сертификации «Северного потока – 2» следует принимать на основе правил ЕС

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20 января 2022, 09:10

Петер Сийярто, фото: facebook.com

Решение по вопросу сертификации газопровода "Северный поток - 2" необходимо принимать на основе имеющихся норм Европейского союза и профессионального подхода, а не политических оценок. Так считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский дипломат заявил, что имеющиеся четкие европейские правила должны быть выполнены. По его мнению, сертификация "Северного потока – 2" затягивается из-за политических, а не профессиональных причин.

Петер Сийярто отметил, что с "Северным потоком - 2" аналогичная проблема, как и с вакциной против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что для его "маленькой европейской страны без собственных источников энергии это никогда не было политической темой, это всегда был вопрос энергетической безопасности". Он выразил надежду, что "немецкие и европейские власти будут принимать решение по "Северному потоку-2" на основе профессионализма и действующих в ЕС правил".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что затягивание сертификации "Северного потока – 2" делает хуже европейцам.

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