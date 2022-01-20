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В Германии впервые за пандемию за сутки коронавирус выявили у более 133 тысяч человек

, 08:22

В Германии впервые за пандемию за сутки коронавирус выявили у более 133 тысяч человек
фото: pixabay.com

В ФРГ впервые за период пандемии коронавирусной инфекции нового типа число случаев заражения COVUID-19 за сутки составило 133 536. Института Роберта Коха при Министерстве здравоохранения Германии, это рекорд для страны.

В Гамбурге выявлено 20 074 заболевших человека, в Мюнхене — 14 679, Берлине — 8 563 и во Франкфурте-на-Майне — 8553.
Чаще всего коронавирусом в Германии заражаются люди в возрасте от 35 до 59 лет.

С начала пандемии в ФРГ выявлено более 8,3 млн случаев.
Скончались за сутки 234 человека с подтвержденным ковидом.

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