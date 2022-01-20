Axios: Зеленский призвал сенаторов США быстро вводить санкции против России и против «Северного потока-2»

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20 января 2022, 07:32 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, приезжавших недавно в Киев, не ждать возможной эскалации со стороны России и срочно вводить антироссийские санкции и ограничения против газопровода "Северный поток-2".

Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Уикер, 17 января.

Портал Axios со ссылкой на свои источники написал, что Зеленский "очень четко дал понять: санкции против "Северного потока 2" нужно вводить немедленно, прямо сейчас.

По мнению киевских властей, санкции на основе вероятной эскалации в будущем "в лучшем случае нейтральны, а то и поощряют президента России Владимира Путина.

По данным издания, переговоры сенаторов из США и Зеленского прошли в позитивном ключе, кроме вопроса о времени введения антироссийский санкций.

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