Axios: Зеленский призвал сенаторов США быстро вводить санкции против России и против «Северного потока-2»

Украинский президент Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, приезжавших недавно в Киев, не ждать возможной эскалации со стороны России и срочно вводить антироссийские санкции и ограничения против газопровода "Северный поток-2".
Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Уикер, 17 января.
Портал Axios со ссылкой на свои источники написал, что Зеленский "очень четко дал понять: санкции против "Северного потока 2" нужно вводить немедленно, прямо сейчас.
По мнению киевских властей, санкции на основе вероятной эскалации в будущем "в лучшем случае нейтральны, а то и поощряют президента России Владимира Путина.
По данным издания, переговоры сенаторов из США и Зеленского прошли в позитивном ключе, кроме вопроса о времени введения антироссийский санкций.
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