Билл Гейтс так и не уточнил, о каком новом патогене идёт речь

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19 января 2022, 23:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Основатель Microsoft и крупнейший миллиардер в истории человечества Билл Гейтс произнёс шокирующую речь, которую услышал весь мир.

Магнат заявил о том, что пандемии ещё не закончились, и в ближайшее время людям всей Земли предстоит столкнуться с новой напастью. Однако с какой именно – Гейтс чётко не прояснил. Он заявил, что следующая форма вируса может быть куда более серьёзной и опасной для человечества. Подробную информацию миллиардер не привёл, заставив людей задуматься о будущем. Одни восприняли сообщение магната с намёком, другие же посчитали его речь за излишние опасения.

Гейтс говорил не только о коронавирусах или о пандемиях, но ещё и о решении глобальных проблем. Эти проблемы, по его мнению, связаны с неравенством в области вакцин, и все решения возложены на филантропов и на правительства богатых государств. Предприниматель считает такие приоритеты очень странными. Миллиардер также упомянул о необходимости устранения в срочном порядке всех трудностей, связанных с мировым здравоохранением. Он призывает сделать упор на современные инновации.

Примечательно ещё и то, что в этот же день председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что грядущие штаммы Covid-19, которые могут появиться в будущем, рискуют обнулить все результаты борьбы с пандемией.

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