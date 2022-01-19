CNN Türk: визит Эрдогана на Украину запланирован на 3 февраля

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19 января 2022, 23:01

Реджеп Эрдоган, фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину 3 февраля. Об этом в среду, 19 января, сообщил телеканал CNN Türk.

В день встречи двух мировых лидеров будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом.

Накануне о визите Эрдогана на Украину в ближайшие недели рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее сообщалось, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Эрдоган пригласил коллег в Турцию для обсуждения имеющихся разногласий.

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