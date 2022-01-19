Глава МИД Казахстана: приказ Токаева «открывать огонь без предупреждения» был направлен против боевиков

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19 января 2022, 21:33 Источник: РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что приказ президента страны Касым-Жомарт Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения был направлен не против участников демонстрации, а против вооруженных боевиков.

Тлеуберди отметил, что слова Токаева «открывать огонь без предупреждения» были выдернуты из речи.

«Это был сильный сигнал в адрес вооруженных боевиков, что если они не прекратят, то наши вооруженные силы и персонал правоохранительных органов будет бороться с ними боевым оружием. "Открывать огонь без предупреждения" - значит только против вооруженных боевиков»,- пояснил дипломат.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг сообщения, появившиеся в СМИ, о конфликте в казахстанской элите.

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