Госсекретарь США предупредил Россию о «калечащих» последствиях из-за «агрессии» против Украины

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19 января 2022, 17:56 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон заставит Москву заплатить «калечащую цену», если Россия продолжит осуществлять «агрессивные» действия против Украины.

«… если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась»,- передает слова дипломата пресс-служба Госдепартамента.

В ходе диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь выразил признательность за продолжающиеся в Киеве призывы к дипломатическому разрешению. Также Блинкен проинформировал украинского лидера об итогах консультаций РФ с США, НАТО и ОБСЕ.

Ранее Зеленский выразил мнение, что содействие США способствует достижению стратегической цели Украины по вступлению в Североатлантический альянс и повышению боеспособности армии.

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