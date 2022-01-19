Турция всегда была и остаётся врагом России?

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19 января 2022, 17:40

В январе этого года в Казахстане недовольство народа повышением цен и борьбу казахских кланов за власть попытались использовать иностранные разведки. Особенно активничала турецкая, используя исламских боевиков.



Турецкая спецслужба Милли Истихбарат Тешкилаты (сокращённо МИТ) связана с террористическими организациями – в том числе с ультраправой группировкой «Серые волки» и «Исламское государство» (ИГ)*. Они активно действовали не только при погромах в Алма-Ате. Ранее офицеры турецкой разведки были замечены с этими террористами в Херсонской области на границе с российским Крымом.



В недавнем прошлом Федеральная служба безопасности РФ заявляла о задержании семерых граждан центральноазиатских стран на Урале – в городе Екатеринбурге. Эти люди вступили в «Исламское государство»* и готовили террористические нападения в России и Казахстане. В заявлении ФСБ говорится, что руководитель этой группы приехал в Россию из Турции.



Президент Турции мечтает о возрождении Османской империи. Известен снимок Эрдогана с картой, где территории Казахстана и ряда российских земель были обозначены как большой Туран. Ещё будучи мэром Стамбула, в 1997 году Эрдоган был приговорён к тюремному заключению за связи с исламскими террористами. Произошло это после очередного военного переворота. Но в 2012 году на посту премьера, курировавшего спецслужбы, Эрдоган «отомстил» военным, отправив в тюрьму 324 офицера и генерала. Финансирование армии, которая раньше препятствовала росту исламистского влияния, было урезано на 30%. И дальше гонения на военных продолжились с утроенной силой. Ставка делалась на спецслужбы и исламских боевиков в тюркоязычных странах. Особое значение придавалось такой богатой полезными ресурсами стране, как Казахстан.



Турецким властям давно удалось наладить связи с окружением первого президента Назарбаева, но в Анкаре не могли быть удовлетворены тем, кто пришёл ему на смену. Турция вкладывала огромное количество ресурсов в подготовку новой казахстанской элиты (через работу в образовательной и научной сфере), а на смену Назарбаеву пришёл закончивший МГИМО Касым-Жомарт Токаев. Поэтому начавшиеся в Казахстане беспорядки были позитивно восприняты в Анкаре. Ведь если бы исламисты победили и в стране состоялась смена президента, во власти оказались бы отнюдь не либералы, а протурецкие казахские националисты.



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* Организация, запрещённая в РФ.

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