«Их действия станут катастрофой для всех христиан»: Иерусалимский патриарх Феофил III пожаловался на поведение ультраортодоксов

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19 января 2022, 17:24 Источник: Независимая газета

Иудейские ультраортодоксы часто устраивают акции протеста на улицах Иерусалима. Фото: GlobalLook

Иерусалимский патриарх Феофил III в британской газете Times изложил суть своих претензий к сионистским активистам: плюются и хотят отобрать важные здания.

Представителей православного Иерусалимского патриархата возмущает оскорбительное поведение еврейских радикалов. «Из-за действий этих экстремистов сионистского направления христианская община в Иерусалиме испытывает тяжкие страдания. Наши братья и сестры становятся жертвами преступлений, совершаемых на почве ненависти. Наши храмы постоянно оскверняются и подвергаются актам вандализма. Нашему духовенству часто угрожают», - написал Феофил III. Словесные оскорбления, демонстративные плевки – полиция, судя по словам клириков, не предпринимает никаких мер, чтобы это прекратить. Некоторые молодые армянские священники не выдерживают и пытаются защитить свою честь с помощью кулаков. Одного католического монаха от нападения трех мужчин в кипах спасли прохожие. Чаще всего хамское поведение отмечают именно у молодых ультраортодоксов – не старше 15 лет.

Также патриарх Феофил III переживает, что сионистская организация «Атерет коаним» стремится завладеть двумя зданиями на пути от Яффских ворот, через которые большинство туристов попадают в Старый город Иерусалима, до храма Гроба Господня. Квартал, в котором находятся отели «Империал» и «Петра» называется Христианским. «Их действия станут катастрофой для всех христиан. Семьи, несколько поколений предков которых жили здесь, будут чувствовать себя непрошеными гостями в своем доме, а доступ паломников к месту рождения христианской веры окажется ограниченным», - сказал патриарх. Он также добавил, что «эти радикалы не являются представителями Государства Израиль или еврейского народа».

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