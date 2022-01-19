Как Алия Назарбаева выводила из Казахстана сотни миллионов долларов

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19 января 2022, 15:43 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Британские СМИ сообщили, что еще в 2016 году дочь Назарбаева подала иск в отношении неких «финансовых советников», которые ее обокрали как минимум на половину. По версии журналистов, она сама заявила, что в 2000-е годы вывела из Казахстана и пыталась инвестировать в разные активы более 300 млн долларов. Суд между Назарбаевой и ее финансистами завершился мировым соглашением, но некоторые подробности этого дела стали известны.



В своем исковом заявлении Алия Назарбаева утверждала, что в 2005 году познакомилась с неким консультантом Маликом Ишмуратовым. Он ей неоднократно говорил о том, что она является «политически значимым лицом» (politically exposed person, PEP) и что хранить свои активы ей следует за границей. Позже Ишмуратов познакомил Алию с «опытными менеджерами персонального богатства» — Денисом Коротковым-Кагановичем, Романом Жуковским и Флорианом Раисом.



В 2006 году Назарбаева продала «некоторые ценные акции» в Казахстане, получив за это около 325 млн долларов. В тот момент она все больше беспокоилась по поводу своего статуса politically exposed person в связи с ожиданием рождения первой дочери в сентябре 2007 года.



Новоявленные консультанты утверждали, что Назарбаева должна вывести деньги из Казахстана и что они готовы структурировать все активы Назарбаевой и вести дела от ее имени. По их заверениям, собственником останется Назарбаева, и деньги лишь формально будут записаны на траст с Британских Виргинских островов, чтобы спрятать и защитить ее имущественные права и интересы. Финансисты предложили: часть капитала останется в виде денег, а другая будет использована для различных инвестиций. Вознаграждение финансистов составит четверть всего заработанного от удачного инвестирования.



Далее на Алию Назарбаеву была оформлена базовая структура — компания Marstock (Британские Виргинские острова) и целый список фирм для управления ее богатством. Позже дочь президента Казахстана заявила суду, что ее средства двигались через некоторые фирмы, о существовании которых она до какого-то момента и вовсе могла не знать.



В июне 2008 года Назарбаева перевела 150 млн долларов в базовую структуру траста — британско-виргинский Marstock. План был такой: 100 млн долларов уходят в Лихтенштейн, 50 млн остаются в «Марстоке» на карманные расходы.



В декабре 2008 года в «Марсток» Назарбаева перевела еще 108 млн долларов для покупки швейцарского банка CBH Compagnie Bancaire Helvetique. В середине января 2010-го Назарбаева перечислила туда еще 14 млн долларов — для покупки самолета. И 15 марта 2013 года она перевела 40 млн долларов для покупки Liberty Bank в Грузии.



Всего Назарбаева, как следует из ее собственного иска, вывела из Казахстана 312 млн долларов.



По словам самой Назарбаевой, она как «политически значимое лицо» не могла спокойно открывать счета вне Казахстана, поэтому свой банк был ей нужен. Алия встречалась с Жозефом Бенаму, основателем и руководителем Compagnie Bancaire Helvetique, и договорилась об обмене 51% акций банка на 130 млн швейцарских франков (108 млн долларов).



Однако ее финансисты оплатили, как утверждает потерпевшая, только 75 млн франков, а еще 75 млн, со слов Назарбаевой, якобы исчезли в неизвестном направлении. Акций она так и не получила.



Назарбаева также поручила своим финансистам купить ей виллу в Дубае и вложиться в местный девелопмент. При этом она оплатила пребывание Ишмуратова в Дубае, но ни виллы, ни активов не получила и потеряла еще 16 млн долларов.



Назарбаева просила Ишмуратова и его коллег купить ей дом в Лондоне на Вью-роуд в Хайгейте. У продавца дом стоил 7,35 млн фунтов. Те, в свою очередь, быстренько перекупили его и продали ей на 1,39 млн фунтов дороже.



Доверенные финансисты вложили инвестиции в недвижимость Harrison Varma на Бишопс-авеню в Лондоне, хотя Назарбаева этого не хотела. Они предоставили кредит фирме Buxmead Limited, и та купила участок земли на Бишопс-авеню за 30 млн фунтов. Кредит был возвращен лишь частично. Итоговый ущерб с этой сделки Алия оценила в 14 млн долларов.



Назарбаева также решила купить новый самолет, но в итоге потратив 23 млн долларов, дельцы ей предоставили подержанный.



Еще несколько десятков млн долларов у Назарбаевой исчезло в ходе сделки с покупкой 49,9% банка Liberty в Грузии у румынского миллиардера Дину Парисиу. В другой серии трансакций Назарбаева покупала (с ее слов, уже вполне сознательно) еще долю в Liberty банке Грузии. На эти цели она предоставила 40 млн долларов. Финансисты прокрутили несколько схем с офшорками — в итоге денег стало меньше, акций не появилось. Часть денег Назарбаевой вернули, и она заявила об ущербе в 24 млн долларов.



Полная сумма ущерба, заявленная в иске Назарбаевой, оказалась свыше сотни миллионов долларов. По какой причине Алия заключила со своими финансистами в суде мировое соглашение, остается неизвестно.





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