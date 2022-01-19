Как президент Казахстана Токаев освободился от клана Назарбаева

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19 января 2022, 13:35 Источник: Новая газета

Фото: globallookpress.com

После завершения самых массовых протестов в истории Казахстана полетели головы представителей клана Нурсултана Назарбаева. Причем происходило это настолько активно, что стало вызывать вопросы.



В течение нескольких дней своих постов лишились три зятя Назарбаева. Миллиардер Тимур Кулибаев оставил пост председателя национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Глава «Казтрансгаза» Кайрат Шарипбаев и гендиректор «Казтрансойла» Димаш Досанов ушли из руководства своих компаний одномоментно.



Племянник Назарбаева Самат Абиш снят с должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики. Под удар попали интересы:



- младшей дочери Назарбаева Алии (пересмотр утильсбора, где главенствовал контролируемый ею оператор);



- брата Болата (ревизия на таможенном пункте «Хоргос» между Казахстаном и Китаем);



- старшего внука Нуралы Алиева (проект легкорельсового наземного метро в столице).



Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании нового фонда, в который «богатые даже по международным меркам» люди, сколотившие состояние при Назарбаеве, должны скидываться в пользу простого народа. Депутаты парламента заговорили о начале процесса «деолигархизации экономики» в соответствии с «президентской программой».



Возникают некоторые вопросы. Каким образом Токаеву удалось склонить весы внутриэлитных переговоров так, что он оказался способен забрать все, включая доброе имя Назарбаева, не предлагая ничего взамен? Какой аргумент в этих переговорах стал решающим для такого перевеса?



Интересно, что зачистка назарбаевских кадров началась после событий, произошедших на фоне «террористической атаки извне». Эта версия не выглядит убедительно. Никаких внятных доказательств иностранного вмешательства общественности не предъявлено до сих пор, сам президент Токаев после ухода контингента ОДКБ из Казахстана несколько дистанцировался от детализирования подробностей, не отрицая лишь самой концепции нападения международных террористов.



Последние события в Казахстане способны преподать автократам некий урок: следующий после «отца нации» президент всегда сделает виновным предыдущего — вне зависимости от того, как бы до этого он его не боготворил. Некоторые казахстанские соседи впервые увидели, как это работает.





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